Водителям такси в Москве не нужно оформлять цифровой пропуск

Цифровой пропуск для передвижения на такси в Москве необходимо оформлять только пассажиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В случае передвижения граждан с использованием такси цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», — приводит ТАСС сообщение.

С 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта в Москве и Московской области потребуется специальный цифровой пропуск.

Ранее Департамент транспорта Москвы рассказал, как таксисты будут проверять наличие цифровых пропусков у пассажиров.

В ведомстве уточнили, что столичных водителей такси, не проверяющих спецпропуска у пассажиров или нарушающих заявленный маршрут поездки, отключат от агрегаторов.