Водителям такси в Москве не нужно оформлять цифровой пропуск
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«В случае передвижения граждан с использованием такси цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», — приводит ТАСС сообщение.
С 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта в Москве и Московской области потребуется специальный цифровой пропуск.
Ранее Департамент транспорта Москвы рассказал, как таксисты будут проверять наличие цифровых пропусков у пассажиров.
В ведомстве уточнили, что столичных водителей такси, не проверяющих спецпропуска у пассажиров или нарушающих заявленный маршрут поездки, отключат от агрегаторов.