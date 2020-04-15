Водителям такси в Москве не нужно оформлять цифровой пропуск

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Цифровой пропуск для передвижения на такси в Москве необходимо оформлять только пассажиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Водителям такси в Москве не нужно оформлять цифровой пропуск
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«В случае передвижения граждан с использованием такси цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», — приводит ТАСС сообщение.

С 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта в Москве и Московской области потребуется специальный цифровой пропуск.

Ранее Департамент транспорта Москвы рассказал, как таксисты будут проверять наличие цифровых пропусков у пассажиров.

В ведомстве уточнили, что столичных водителей такси, не проверяющих спецпропуска у пассажиров или нарушающих заявленный маршрут поездки, отключат от агрегаторов.

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