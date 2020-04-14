Не проверяющих спецпропуска в Москве таксистов отключат от агрегаторов
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- РИА Новости
«Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — приводит сообщение ТАСС.
В случае, если маршрут пассажира не соответствует указанному в его цифровом пропуске, в поездке будет отказано, уточнили в департаменте.
«Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске — вам откажут в поездке», — подчеркнули в Департаменте транспорта Москвы.
С 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта в Москве и Московской области потребуется специальный цифровой пропуск.
Водители такси получат свой цифровой пропуск и будут обязаны проверять пропуска у пассажиров.