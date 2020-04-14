Не проверяющих спецпропуска в Москве таксистов отключат от агрегаторов

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Водителей такси, не проверяющих цифровые пропуска у пассажиров в Москве или нарушающих заявленный маршрут поездки, отключат от агрегаторов. Об этом заявили в столичном Департаменте транспорта.
Не проверяющих спецпропуска в Москве таксистов отключат от агрегаторов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — приводит сообщение ТАСС.

В случае, если маршрут пассажира не соответствует указанному в его цифровом пропуске, в поездке будет отказано, уточнили в департаменте.

«Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске — вам откажут в поездке», — подчеркнули в Департаменте транспорта Москвы.

С 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта в Москве и Московской области потребуется специальный цифровой пропуск.

Водители такси получат свой цифровой пропуск и будут обязаны проверять пропуска у пассажиров.

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