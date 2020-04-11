Таксисты будут обязаны проверять спецпропуск к пассажиров в Москве
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- РИА Новости
«Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», — приводит РИА Новости его слова.
Немерюк заявил, что водители такси получат свой цифровой пропуск, так как их организация имеет право работать.
Ранее сообщалось, что в Москве с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.