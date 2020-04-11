Таксисты будут обязаны проверять спецпропуск к пассажиров в Москве

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Таксисты в Москве с 15 апреля будут обязаны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Таксисты будут обязаны проверять спецпропуск к пассажиров в Москве
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», — приводит РИА Новости его слова.

Немерюк заявил, что водители такси получат свой цифровой пропуск, так как их организация имеет право работать.

Ранее сообщалось, что в Москве с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.

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