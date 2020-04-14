Дептранс Москвы сообщил, как таксисты будут проверять наличие пропуска

Заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил, что водители такси будут проверять наличие спецпропуска у пассажира с помощью приложения «Помощник Москвы».

Он пояснил, что «при заказе такси цифровой пропуск (код) вводить не нужно», пропуск проверит таксист с помощью приложения «Помощник Москвы».

«Мы специально доработали программу для проверки действительности кода. Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения», — цитирует РИА Новости Пронина.

Он также напомнил, что по дороге автомобиль могут остановить полицейские и проверить наличие пропуска у всех пассажиров.

«Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси. В случае несовпадения вам выпишут штраф», — добавил Пронин.

С 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта в Москве и Московской области потребуется специальный цифровой пропуск.

Водители такси получат свой цифровой пропуск и будут обязаны проверять пропуска у пассажиров.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что водителей такси, не проверяющих цифровые пропуска у пассажиров в Москве или нарушающих заявленный маршрут поездки, отключат от агрегаторов.