Таксисты в Москве заявили о риске разорения на фоне коронавируса

Владельцы таксомоторных компаний обратились к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с ситуацией на транспортном рынке.

Как передаёт газета «Известия», многие московские таксопарки в ближайшее время могут прекратить своё существование из-за падения спроса на фоне пандемии.

«Сокращение пассажиропотока уже привело к невозможности выполнять договорные обязательства, прежде всего в части своевременной уплаты лизинговых платежей», — цитирует издание открытое обращение руководителей таксопарков к градоначальнику.

Для решения проблем бизнесмены просят досрочно выплатить субсидии по лизингу, раздать им сертификаты форс-мажора и снизить комиссию агрегаторов до символических 5%.

Аналитики считают, что в случае продления режима самоизоляции на два-три месяца рынок такси неизбежно будет очищен от компаний, не имеющих достаточного запаса финансовой прочности.