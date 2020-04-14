Роструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни
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В ведомство был направлен вопрос: «Работодатель заставляет уходить в отпуск за свой счёт на период нерабочих дней. Правомерно ли это?»
«Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты. По общему правилу такой отпуск возможен по соглашению сторон», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что в отдельных случаях работодатель обязан предоставить отпуск по просьбе самих работников.
В Роструде также рассказали, что, если работодатель просит работника перенести отпуск на нерабочие дни, тот вправе от этого отказаться.
«Требуется письменное согласие работника… Нерабочие дни, совпавшие с периодом отпуска, на более поздний период не переносятся и отпуск не продлевают», — добавили в ведомстве.
Ранее проведённый Центром стратегических разработок опрос показал, что в России 29% компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
В начале апреля власти Москвы призвали бизнес не сокращать своих сотрудников в период борьбы с COVID-19.