Роструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни

Работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты. Об этом заявили в Роструде. Ответы ведомства на соответствующие вопросы приводятся в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.

В ведомство был направлен вопрос: «Работодатель заставляет уходить в отпуск за свой счёт на период нерабочих дней. Правомерно ли это?»

«Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты. По общему правилу такой отпуск возможен по соглашению сторон», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в отдельных случаях работодатель обязан предоставить отпуск по просьбе самих работников.

В Роструде также рассказали, что, если работодатель просит работника перенести отпуск на нерабочие дни, тот вправе от этого отказаться.

«Требуется письменное согласие работника… Нерабочие дни, совпавшие с периодом отпуска, на более поздний период не переносятся и отпуск не продлевают», — добавили в ведомстве.

Ранее проведённый Центром стратегических разработок опрос показал, что в России 29% компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

В начале апреля власти Москвы призвали бизнес не сокращать своих сотрудников в период борьбы с COVID-19.