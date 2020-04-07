В России около 30% компаний отправили людей в неоплачиваемый отпуск

Центр стратегических разработок (ЦСР) провёл опрос, который показал, что в России 29% компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

Как отметила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова, это произошло вопреки призыву властей страны сохранять заработные платы и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском.

«По нашим данным, 29% компаний декларируют, что им пришлось перевести сотрудников именно в неоплачиваемый отпуск», — сказала она.

Накорякова добавила, что в ближайший месяц ситуация может ухудшиться и данной тенденции последует почти каждая вторая компания.

По её словам, вместе с этим некоторые компании пошли на урезание зарплат и перевод своих сотрудников на контрактные системы отношений.

Ранее «Известия», ссылаясь на специалистов сервиса по подбору персонала «Работа.ру», писали, что рост запросов на удалённую работу среди россиян в начале апреля 2020 года увеличился на 246% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.