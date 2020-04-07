В России около 30% компаний отправили людей в неоплачиваемый отпуск
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования.
Как отметила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова, это произошло вопреки призыву властей страны сохранять заработные платы и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском.
«По нашим данным, 29% компаний декларируют, что им пришлось перевести сотрудников именно в неоплачиваемый отпуск», — сказала она.
Накорякова добавила, что в ближайший месяц ситуация может ухудшиться и данной тенденции последует почти каждая вторая компания.
По её словам, вместе с этим некоторые компании пошли на урезание зарплат и перевод своих сотрудников на контрактные системы отношений.
Ранее «Известия», ссылаясь на специалистов сервиса по подбору персонала «Работа.ру», писали, что рост запросов на удалённую работу среди россиян в начале апреля 2020 года увеличился на 246% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.