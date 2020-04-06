В России число запросов на удалённую работу увеличилось на 246%

Специалисты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» заявили, что рост запросов на удалённую работу среди россиян в начале апреля 2020 года увеличился на 246% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса.

«‎Удалённая работа доступна для большого количества профессий и может стабилизировать финансовое положение уже сейчас. Многие люди не подозревают, что могут продолжить работать, не выходя из дома», — отметил директор по продукту сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Алексей Захаров.

По данным аналитиков, в марте по всей России число вакансий с удалённой работой увеличилось на 71% по сравнению с февралём.

В Москве этот показатель вырос на 25%.

Отмечается также, что количество резюме на удалённую работу стало больше на 220%.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.