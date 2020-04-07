В Минтруде разъяснили схему начисления зарплаты в нерабочие дни

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В Министерстве труда России заявили, что зарплата должна быть сохранена как для работающих, так и для тех, кто не работает до 30 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заработная плата должна быть сохранена в полном объёме и для тех, кто трудится в эти дни, и для тех, кто не работает», — указано в тексте.

Отмечается, что если у сотрудника есть возможность работать удалённо, то в нерабочие дни он продолжает трудиться.

В Роструде добавили, что россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, поскольку эти дни не считаются выходными или праздниками.

27 марта Министерство труда Российской Федерации уже давало разъяснения для работников и работодателей в связи с тем, что неделя с 30 марта объявлена нерабочей.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат, а 2 апреля режим нерабочих дней был продлён до 30 апреля.

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