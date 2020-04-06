Власти Подмосковья рассказали о мерах по поддержке малого бизнеса
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Как сообщает телеканал «360», речь идёт об отсрочке по налогам на полгода.
«Не надо будет заполнять дополнительные документы, чтобы получить эти отсрочки. Малое и среднее предпринимательство получит у нас снижение социальных взносов на 15%, что позволит легче платить зарплату», — сказал Хромов.
По его словам, это и те сектора экономики, которые уже попали под действие ограничений, и те, которые ещё нормально себя чувствуют.
«И мы надеемся, что будут так же себя чувствовать», — добавил он.
Как подчеркнул Хромов, власти готовы оказать содействие любому бизнесу Подмосковья во взаимодействии с кредитными организациями для получения таких решений.
Также стало известно, что в Омской области создали оперативный штаб по управлению экономикой. Об этом сообщает Gorod55.ru.
В состав оперштаба вошли представители регионального правительства и омской мэрии, бизнесмены, представители региональных отделений «Опоры России» и «Деловой России», областного Союза предпринимателей и Омской торгово-промышленной палаты.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом.