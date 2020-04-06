Власти Подмосковья рассказали о мерах по поддержке малого бизнеса

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Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Власти Подмосковья рассказали о мерах по поддержке малого бизнеса
  • Pixabay

Как сообщает телеканал «360», речь идёт об отсрочке по налогам на полгода.

«Не надо будет заполнять дополнительные документы, чтобы получить эти отсрочки. Малое и среднее предпринимательство получит у нас снижение социальных взносов на 15%, что позволит легче платить зарплату», — сказал Хромов.

По его словам, это и те сектора экономики, которые уже попали под действие ограничений, и те, которые ещё нормально себя чувствуют.

«И мы надеемся, что будут так же себя чувствовать», — добавил он.

Как подчеркнул Хромов, власти готовы оказать содействие любому бизнесу Подмосковья во взаимодействии с кредитными организациями для получения таких решений.

Также стало известно, что в Омской области создали оперативный штаб по управлению экономикой. Об этом сообщает Gorod55.ru.

В состав оперштаба вошли представители регионального правительства и омской мэрии, бизнесмены, представители региональных отделений «Опоры России» и «Деловой России», областного Союза предпринимателей и Омской торгово-промышленной палаты.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом.

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