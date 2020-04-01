В ЯНАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса

В Ямало-Ненецком автономном округе прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Крупным арендаторам и представителям банков рекомендуют предоставлять отсрочки по платежам и воздержаться от штрафных санкций.

«Только вместе мы можем защитить предпринимателей и сохранить рабочие места», — заявил замглавы региона Александр Калинин.

Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт РИСИ, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.