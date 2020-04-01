В ЯНАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Крупным арендаторам и представителям банков рекомендуют предоставлять отсрочки по платежам и воздержаться от штрафных санкций.
«Только вместе мы можем защитить предпринимателей и сохранить рабочие места», — заявил замглавы региона Александр Калинин.
Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт РИСИ, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.