Собянин призвал бизнес не сокращать людей в период борьбы с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей бизнеса не сокращать своих сотрудников в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Собянин призвал бизнес не сокращать людей в период борьбы с COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующий призыв содержится в личном блоге мэра Москвы.

«Действия государства, города и владельцев предприятий должны быть ответственными и солидарными. Прошу максимально, насколько возможно, обеспечить доходы своих работников, не сокращать их», — написал он.

Собянин подчеркнул, что сотрудники — основа благополучия бизнеса. 

«Но если случится так, что люди останутся без работы и доходов, мы не бросим их в беде», — добавил градоначальник.

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) провёл опрос, который показал, что в России 29% компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

6 апреля ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Московские власти рассказали подробности о мерах поддержки бизнеса.

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