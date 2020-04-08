Собянин призвал бизнес не сокращать людей в период борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей бизнеса не сокращать своих сотрудников в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующий призыв содержится в личном блоге мэра Москвы.

«Действия государства, города и владельцев предприятий должны быть ответственными и солидарными. Прошу максимально, насколько возможно, обеспечить доходы своих работников, не сокращать их», — написал он.

Собянин подчеркнул, что сотрудники — основа благополучия бизнеса.

«Но если случится так, что люди останутся без работы и доходов, мы не бросим их в беде», — добавил градоначальник.

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) провёл опрос, который показал, что в России 29% компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

6 апреля ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Московские власти рассказали подробности о мерах поддержки бизнеса.