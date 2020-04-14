Минобороны сообщило о результатах работы российских медиков в Италии

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Российские медики в итальянском городе Бергамо вылечили восемь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило о результатах работы российских медиков в Италии
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Российские терапевты, анестезиологи, реаниматологи и эпидемиологи совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале города Бергамо 31 пациента с коронавирусной инфекцией. В настоящее время восьмерых пациентов вылечили, и они уже выписаны из госпиталя», — приводит РИА Новости сообщение.

В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие войск РХБЗ провели дезинфекцию более 370 ты. кв. м. внутренних помещений и более 45 тыс. кв. м. дорог с твёрдым покрытием.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие за время работы в Италии провели дезинфекцию домов для престарелых в 43 населённых пунктах области Ломбардия.

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