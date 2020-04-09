Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо

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На лечении в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо, где работают российские военные специалисты, находятся десять пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо
  • РИА Новости

«В настоящее время в госпитале десять больных коронавирусной инфекцией, и больные продолжают поступать. Первых четырёх больных приняли российские специалисты и продолжают их лечение», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что в работе с больными также принимают участие итальянские специалисты.

«В состав интернациональных бригад входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сёстры», — отметили в Минобороны.

Полевой госпиталь в Бергамо начал свою работу в понедельник, 6 апреля.

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