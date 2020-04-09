Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо
- РИА Новости
«В настоящее время в госпитале десять больных коронавирусной инфекцией, и больные продолжают поступать. Первых четырёх больных приняли российские специалисты и продолжают их лечение», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что в работе с больными также принимают участие итальянские специалисты.
«В состав интернациональных бригад входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сёстры», — отметили в Минобороны.
Полевой госпиталь в Бергамо начал свою работу в понедельник, 6 апреля.