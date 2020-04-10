Российские военные продезинфировали пансионаты в 43 пунктах Ломбардии
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 43 населённых пунктах Ломбардии», — приводит сообщение Интерфакс.
В частности, было продезинфицировано 47 зданий и сооружений и более 270 тыс. кв. м. внутренних помещений.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными утверждения о том, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусом.