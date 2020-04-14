Врач назвал места повышенной опасности в период пандемии COVID-19

Аптеки и магазины являются наиболее опасными местами для посещений в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение выразил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.

«Ну и первое место по риску заразиться из доступных нам сегодня мест посещения уверенно удерживает аптека... Ведь за лекарственными препаратами львиная доля посетителей аптечной точки приходит исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания», — приводит его слова «Аргументы и Факты».

По мнению Зайцева, высокий шанс подхватить инфекционное заболевание сохраняется при посещении магазина.

«Здесь ежедневно волей-неволей бывает много людей. Далеко не все они стараются соблюдать предписанные установки — нередки ситуации, когда кто-то не желает выдерживать дистанцию в 1,5—2 метра, гуляет по магазину», — отмечает врач.

Помимо этого потенциально опасными местами Зайцев назвал заправки.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.