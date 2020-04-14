Врач назвал места повышенной опасности в период пандемии COVID-19
- АГН «Москва»
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«Ну и первое место по риску заразиться из доступных нам сегодня мест посещения уверенно удерживает аптека... Ведь за лекарственными препаратами львиная доля посетителей аптечной точки приходит исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания», — приводит его слова «Аргументы и Факты».
По мнению Зайцева, высокий шанс подхватить инфекционное заболевание сохраняется при посещении магазина.
«Здесь ежедневно волей-неволей бывает много людей. Далеко не все они стараются соблюдать предписанные установки — нередки ситуации, когда кто-то не желает выдерживать дистанцию в 1,5—2 метра, гуляет по магазину», — отмечает врач.
Помимо этого потенциально опасными местами Зайцев назвал заправки.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.