Главврач петербургской станции переливания крови прокомментировала ситуацию с донорами

Главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина прокомментировала ситуацию с донорами.

Об этом сообщает Nation News.

Как заявила Засухина на онлайн-конференции для пресс-центра ТАСС, зафиксирован временный спад количества доноров из-за режима самоизоляции. Вместе с тем, сказала она, ситуация понемногу начинает выходить на прежний уровень.

Засухина также отметила поддержку городских властей, в том числе комитетов по здравоохранению и транспорту. Так, медикам предоставлен льготный проезд.

Ранее в Минздраве сообщили о достаточном запасе донорской крови в России.

Телеканал «360» сообщал, что Московскую область назвали лидером по заготовке донорской крови в Центральном федеральном округе.