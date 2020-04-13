Главврач петербургской станции переливания крови прокомментировала ситуацию с донорами

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Главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина прокомментировала ситуацию с донорами.
Главврач петербургской станции переливания крови прокомментировала ситуацию с донорами
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

Как заявила Засухина на онлайн-конференции для пресс-центра ТАСС, зафиксирован временный спад количества доноров из-за режима самоизоляции. Вместе с тем, сказала она, ситуация понемногу начинает выходить на прежний уровень.

Засухина также отметила поддержку городских властей, в том числе комитетов по здравоохранению и транспорту. Так, медикам предоставлен льготный проезд.

Ранее в Минздраве сообщили о достаточном запасе донорской крови в России.

Телеканал «360» сообщал, что Московскую область назвали лидером по заготовке донорской крови в Центральном федеральном округе.

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