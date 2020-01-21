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Подмосковье назвали лидером по заготовке донорской крови в ЦФО

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Московскую область назвали лидером по заготовке донорской крови в Центральном федеральном округе.
Подмосковье назвали лидером по заготовке донорской крови в ЦФО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В регионе регулярно проходит выездная акция «День донора». В 2019 году таких мероприятий организовали более 600.

Заготовлено 10,2 тыс. литров донорской крови. Помогли в этом свыше 27 тыс. человек.

«Благодаря работе по заготовке крови в выездных условиях каждый житель Подмосковья может совершить донацию рядом с домом, на работе или в учебном заведении. Благодарим наших корпоративных партнёров и волонтёров за огромный труд по привлечению доноров и пропаганде донорства», — заявила главврач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Ранее были названы регионы России с наибольшим числом почётных доноров.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение ввести презумпцию согласия на посмертное донорство.

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