Подмосковье назвали лидером по заготовке донорской крови в ЦФО

Московскую область назвали лидером по заготовке донорской крови в Центральном федеральном округе.

Об этом сообщает телеканал «360».

В регионе регулярно проходит выездная акция «День донора». В 2019 году таких мероприятий организовали более 600.

Заготовлено 10,2 тыс. литров донорской крови. Помогли в этом свыше 27 тыс. человек.

«Благодаря работе по заготовке крови в выездных условиях каждый житель Подмосковья может совершить донацию рядом с домом, на работе или в учебном заведении. Благодарим наших корпоративных партнёров и волонтёров за огромный труд по привлечению доноров и пропаганде донорства», — заявила главврач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Ранее были названы регионы России с наибольшим числом почётных доноров.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение ввести презумпцию согласия на посмертное донорство.