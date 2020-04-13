В Минздраве сообщили о достаточном запасе донорской крови в России

В России имеется достаточный запас донорской крови и её компонентов, все поступающие на станции переливания крови заявки исполняются в полном объёме. Об этом сообщил Минздрав.

«В настоящее время в российских медицинских организациях и на станциях переливания имеется запас донорской крови и её компонентов, полностью удовлетворяющий текущую потребность», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно данным федерального мониторинга, все заявки медицинских организаций на переливание крови полностью выполняются.

Ранее сообщалось, что 11 выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве стали донорами плазмы крови для семи пациентов, проходящих лечение в городских клиниках.