В Минздраве сообщили о достаточном запасе донорской крови в России
«В настоящее время в российских медицинских организациях и на станциях переливания имеется запас донорской крови и её компонентов, полностью удовлетворяющий текущую потребность», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Согласно данным федерального мониторинга, все заявки медицинских организаций на переливание крови полностью выполняются.
Ранее сообщалось, что 11 выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве стали донорами плазмы крови для семи пациентов, проходящих лечение в городских клиниках.