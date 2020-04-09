В Москве 11 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови», — заявила она.
Заммэра добавила, что переливание получили семь пациентов, проходящих лечение в городских клиниках.
Как заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, плазму выздоровевших от коронавируса в Москве в первую очередь переливают пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главные врачи коронавирусных стационаров.