В Москве 11 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

В Москве 11 пациентов, которые вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, стали донорами плазмы крови для лечения этого вируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови», — заявила она.

Заммэра добавила, что переливание получили семь пациентов, проходящих лечение в городских клиниках.

Как заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, плазму выздоровевших от коронавируса в Москве в первую очередь переливают пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главные врачи коронавирусных стационаров.