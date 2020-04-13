Кабмин утвердил перечень лиц, имеющих право наказывать за нарушение ЧС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает перечень лиц, имеющих право на составление протоколов о невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
Кабмин утвердил перечень лиц, имеющих право наказывать за нарушение ЧС
  • РИА Новости

«Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц... имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 КоАП» — говорится в опубликованном распоряжении.

Согласно перечню, подобным правом наделены полицейские, глава МЧС России, его первый заместитель, статс-секретарь и главный государственный инспектор по пожарному надзору, другие должностные лица МЧС, а также глава Росгвардии, его первые заместители и другие должностные лица ведомства.

Ранее в кабмине утвердили правила поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В начале апреля российский президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы ЧС.

Подробнее — в материале RT.

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