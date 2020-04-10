В Югре задействуют систему распознавания лиц для контроля самоизоляции
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- РИА Новости
«В совокупности с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома», — цитирует РИА Новости главу региона Наталью Комарову.
По её словам, результаты мониторинга будут основанием для наложения штрафов на нарушителей самоизоляции.
Режим обязательной самоизоляции граждан в автономном округе продлён до 1 мая.
19 марта на территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.