В Югре задействуют систему распознавания лиц для контроля самоизоляции

Со следующей недели в Ханты-Мансийском автономном округе будут использовать систему распознавания лиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

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РИА Новости

«В совокупности с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома», — цитирует РИА Новости главу региона Наталью Комарову. По её словам, результаты мониторинга будут основанием для наложения штрафов на нарушителей самоизоляции. Режим обязательной самоизоляции граждан в автономном округе продлён до 1 мая. 19 марта на территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.