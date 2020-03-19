В ХМАО ввели режим повышенной готовности
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
«В целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции... в Югре введён режим повышенной готовности», — указано в заявлении.
Соответствующее распоряжение было подписано губернатором округа Натальей Комаровой.
Ранее власти 73 российских регионов из 85 приняли решение ввести режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Власти Сахалинской области сообщили, что с 19 марта в регионе действует особый режим для органов управления и сил региональной подсистемы РСЧС.