В ХМАО ввели режим повышенной готовности

Короткая ссылка
На территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В ХМАО ввели режим повышенной готовности
  • Pixabay

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

«В целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции... в Югре введён режим повышенной готовности», — указано в заявлении.

Соответствующее распоряжение было подписано губернатором округа Натальей Комаровой.

Ранее власти 73 российских регионов из 85 приняли решение ввести режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти Сахалинской области сообщили, что с 19 марта в регионе действует особый режим для органов управления и сил региональной подсистемы РСЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить