В ХМАО ввели режим повышенной готовности

На территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

«В целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции... в Югре введён режим повышенной готовности», — указано в заявлении.

Соответствующее распоряжение было подписано губернатором округа Натальей Комаровой.

Ранее власти 73 российских регионов из 85 приняли решение ввести режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти Сахалинской области сообщили, что с 19 марта в регионе действует особый режим для органов управления и сил региональной подсистемы РСЧС.