На Сахалине ввели особый режим повышенной готовности из-за COVID-19
- АГН «Москва»
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«С 19 марта на территории островного региона вводится особый режим для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС», — заявили в правительстве региона.
Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба 18 марта.
Отмечается, что ранее в Сахалинской области ограничили сообщение с Японией и Южной Кореей. Также в международном аэропорту Южно-Сахалинска и в морских портах региона организован постоянный санитарно-карантинный контроль.
Ранее сообщалось, что власти 73 российских регионов из 85 приняли решение ввести режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.