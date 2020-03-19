На Сахалине ввели особый режим повышенной готовности из-за COVID-19

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В Сахалинской области с 19 марта начинает действовать особый режим для органов управления и сил региональной подсистемы РСЧС.
На Сахалине ввели особый режим повышенной готовности из-за COVID-19
  • АГН «Москва»

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«С 19 марта на территории островного региона вводится особый режим для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС», — заявили в правительстве региона.

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба 18 марта.

Отмечается, что ранее в Сахалинской области ограничили сообщение с Японией и Южной Кореей. Также в международном аэропорту Южно-Сахалинска и в морских портах региона организован постоянный санитарно-карантинный контроль.

Ранее сообщалось, что власти 73 российских регионов из 85 приняли решение ввести режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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