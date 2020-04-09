Песков оценил эффективность своего антивирусного бейджа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эффективность работы антибактериального и антивирусного бейджа, который он приобрёл в аптеке.
Песков оценил эффективность своего антивирусного бейджа
  • РИА Новости

«Знаете, сейчас каждый носит всё, что можно, с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, конечно же, не уверен, что он как-то помогает, я читал, что многие эксперты говорят, что это даже может быть вредно», — сказал Песков.

Также он ответил на вопрос журналистов, столкнулся ли он с побочными эффектами во время применения бейджа.

«Относительно спутанности сознания — это вам нужно, скажем так, выносить вердикт по итогам конференц-кола. Свистящего дыхания пока нет, но спасибо за заботу в любом случае», — сказал Песков.

Накануне журналисты обратили внимание на бейдж, прикреплённый к пиджаку Пескова, который он приобрёл в аптеке.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты и будет работать в удалённом режиме.

9 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 50 регионах страны. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировали 10 131 случай коронавирусной инфекции в 81 регионе.

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