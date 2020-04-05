Путин продолжит работу в удалённом режиме не менее недели

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что удалённый режим работы российского лидера Владимира Путина может продлиться ещё как минимум неделю.
Путин продолжит работу в удалённом режиме не менее недели
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что ещё неделю как минимум, а то и больше», — заявил Песков.

Также Песков опроверг сообщения о том, что решение о дистанционном режиме работы Путина связано с заболеванием коронавирусом главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Эту больницу посещал Путин.

«Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство — это именно сократить физическое общение, что президент и сделал», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин ежедневно общается с вице-премьером Татьяной Голиковой на тему коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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