Песков: Путин минимизировал очные контакты

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Российский президент Владимир Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Песков: Путин минимизировал очные контакты
  • РИА Новости

Отмечается, что ранее Песков сообщил, что Путин 6 апреля встретится в Кремле с вице-премьером Юрием Трутневым, полпредом в Дальневосточном федеральном округе, и главой Минвостокразвития Александром Козловым.

На встрече Трутнев и Козлов доложат президенту о развитии Дальнего Востока и Арктики.

«Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался», — сказал Песков, комментируя предстоящую встречу.

Ранее в Кремле заявили, что удалённый режим работы президента может продлиться ещё как минимум неделю.

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