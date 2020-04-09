Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.

«Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в своё выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы её слышали», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, были ли слова президента инициативой спичрайтеров или самого российского лидера.

Также Песков напомнил, что Украина находилась на территории Киевской Руси во время набегов печенегов и половцев.

«Действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку, ну и не только Киевскую Русь — и про Византию давайте вспомним. Византии тоже они много головной боли доставляли», — сказал Песков.

Он отметил, что Киевскую Русь из российской истории никуда не вычеркнуть.

Накануне Путин во время видеосовещания с губернаторами заявил, что «страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы».

«Со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем», — отметил президент.

По его словам, ближайшие две-три недели станут определяющими в ситуации с распространением COVID-19.

9 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 50 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировали 10 131 случай коронавирусной инфекции в 81 регионе.