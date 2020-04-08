Власти Башкирии прокомментировали жалобы на продуктовые наборы для школьников

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Председатель Госкомторговли Башкирии Алексей Гусев прокомментировал жалобы родителей на продуктовые наборы для школьников.
Власти Башкирии прокомментировали жалобы на продуктовые наборы для школьников
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«Каждый случай обращения мы проверим, потому что у нас на сегодня порядка 1900 школ. Из них 85 тыс. детей, которые имеют право на получение этих наборов. Это дети из многодетных малоимущих семей и дети с ограниченными возможностями здоровья», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, детям из категории ММС школа выдаёт продуктовый набор за пять дней стоимостью 225 рублей, детям с ОВЗ — стоимостью 500 рублей.

Как отметил Гусев, каждый набор был согласован с родителями школьников.

Он пояснил, что рекомендуемый перечень включает 13 наименований, в том числе крупу, макаронные изделия, соки, мучные и фруктово-ягодные кондитерские изделия, чай, какао, масло растительное, молочные продукты, консервы мясные и рыбные.

«Данный перечень был направлен от министерства образования в 63 муниципалитета. Каждый муниципалитет на основании этого перечня должен был составить продуктовый набор и утвердить его своим распоряжением. Составляли они его на своё усмотрение и по рекомендациям родителей», — добавил Гусев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные родители получили возможность проверить завтраки и обеды в школьных столовых.

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