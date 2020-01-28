Подмосковные родители смогут проверить питание в школьных столовых с 3 февраля

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Подмосковные родители смогут проверить завтраки и обеды в школьных столовых с 3 февраля.
Подмосковные родители смогут проверить питание в школьных столовых с 3 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В режиме каждого дня родители смогут приходить в школу на завтрак и на обед и дегустировать, оценивать школьное питание», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По её словам, классные руководители совместно с завучами составят график, чтобы у каждого родителя была возможность в течение года хотя бы раз прийти и попробовать школьное питание.

Такая система использовалась в одной из школ Подмосковья. Теперь опыт будет применён во всех учреждениях.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что прокуратура Нестеровского района Калининградской области провела проверку организации питания в детских учреждениях.

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