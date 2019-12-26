Прокуратура проверила организацию питания в детских учреждениях одного из районов Калининградской области

Прокуратура Нестеровского района Калининградской области провела проверку организации питания в детских учреждениях, сообщает «Янтарный край».

При проверке Нестеровской школы-интерната №8 были выявлены нарушения. В учреждении не соблюдались условия и сроки хранения продуктов питания.

При проверке МАОУ СОШ города Нестерова также были выявлены продукты питания с истекшими сроками годности и другие нарушения.

По итогам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП России — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

Часть нарушений была устранена непосредственно при проверке, устранение иных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах и детских садах Ямала обнаружены нарушения в сфере питания.