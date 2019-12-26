Прокуратура проверила организацию питания в детских учреждениях одного из районов Калининградской области

Короткая ссылка
Прокуратура Нестеровского района Калининградской области провела проверку организации питания в детских учреждениях, сообщает «Янтарный край».
Прокуратура проверила организацию питания в детских учреждениях одного из районов Калининградской области
  • © РИА Новости

При проверке Нестеровской школы-интерната №8 были выявлены нарушения. В учреждении не соблюдались условия и сроки хранения продуктов питания.

При проверке МАОУ СОШ города Нестерова также были выявлены продукты питания с истекшими сроками годности и другие нарушения.

По итогам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП России — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

Часть нарушений была устранена непосредственно при проверке, устранение иных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах и детских садах Ямала обнаружены нарушения в сфере питания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить