В школах и детских садах Ямала обнаружены нарушения в сфере питания

Специалисты аппарата федерального детского омбудсмена выявили нарушения в сфере питания в детских садах и школах Ямала, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Большая часть нарушений касается санитарных требований, среди которых — несвоевременная замена отсутствующих продуктов, а также неисправность или отсутствие приборов контроля температуры и влажности.

«В одной из школ Салехарда оборудована столовая на 224 посадочных места, в то время как школу, со слов администрации, посещают 1420 обучающихся. Её вместимость — 800 человек», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что аналогичные нарушения есть в ряде других школ города и села Аксарка.

Федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова направила в адрес властей ЯНАО рекомендации по устранению нарушений.

Ранее Newsnn.ru со ссылкой на сайт Роспотребнадзора сообщало о проведении расследования массового отравления в одной из школ Нижнего Новгорода.