В школах и детских садах Ямала обнаружены нарушения в сфере питания
- РИА Новости
Большая часть нарушений касается санитарных требований, среди которых — несвоевременная замена отсутствующих продуктов, а также неисправность или отсутствие приборов контроля температуры и влажности.
«В одной из школ Салехарда оборудована столовая на 224 посадочных места, в то время как школу, со слов администрации, посещают 1420 обучающихся. Её вместимость — 800 человек», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что аналогичные нарушения есть в ряде других школ города и села Аксарка.
Федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова направила в адрес властей ЯНАО рекомендации по устранению нарушений.
Ранее Newsnn.ru со ссылкой на сайт Роспотребнадзора сообщало о проведении расследования массового отравления в одной из школ Нижнего Новгорода.