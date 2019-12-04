В школах и детских садах Ямала обнаружены нарушения в сфере питания

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Специалисты аппарата федерального детского омбудсмена выявили нарушения в сфере питания в детских садах и школах Ямала, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В школах и детских садах Ямала обнаружены нарушения в сфере питания
  • РИА Новости

Большая часть нарушений касается санитарных требований, среди которых — несвоевременная замена отсутствующих продуктов, а также неисправность или отсутствие приборов контроля температуры и влажности.

«В одной из школ Салехарда оборудована столовая на 224 посадочных места, в то время как школу, со слов администрации, посещают 1420 обучающихся. Её вместимость — 800 человек», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что аналогичные нарушения есть в ряде других школ города и села Аксарка.

Федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова направила в адрес властей ЯНАО рекомендации по устранению нарушений.

Ранее Newsnn.ru со ссылкой на сайт Роспотребнадзора сообщало о проведении расследования массового отравления в одной из школ Нижнего Новгорода.

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