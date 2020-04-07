В Кремле не видят противоречий в позициях Мишустина и Кадырова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят противоречий в позициях российского премьер-министра Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова относительно ограничений на въезд в субъекты Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Кремле не видят противоречий в позициях Мишустина и Кадырова
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Нет, мы не видим противоречий. Мишустин говорил о недопустимости закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речи не идёт. Пока нет иных сигналов, вряд ли здесь можно говорить о каких-либо противоречиях», — сказал Песков.

По его словам, в заявлении Мишустина речь «в основном шла о закрытии границ в плане препятствования товарным потокам, транзитным перевозкам, доставке грузов, медикаментов».

«Глава Чечни заверил, что эти потоки не затрудняются и им ничто не препятствует», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что «в остальном регионы имеют полномочия в определении жёсткости изоляции, которая была введена по стране», но при этом они должны взаимодействовать с федеральными властями.

Ранее Мишустин назвал недопустимым перекрытие административных границ в регионах и призвал власти российских субъектов Федерации не путать региональные полномочия с федеральными. Кадыров отреагировал на слова Мишустина. По словам лидера Чеченской Республики, главу кабмина «вводят в заблуждение» и «дают неправильную информацию» относительно ситуации в регионе.

1 апреля Кадыров заявил, что наземное и воздушное сообщение с Чеченской Республикой после 5 апреля будет полностью закрыто из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции.

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