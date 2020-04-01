Кадыров анонсировал полное закрытие въезда и выезда из Чечни

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что наземное и воздушное сообщение с республикой после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса COVID-19.
Кадыров анонсировал полное закрытие въезда и выезда из Чечни
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«После 5 апреля въезд и выезд из республики как наземным, так и воздушным транспортом будут полностью остановлены, кроме продовольственных и медицинских перевозок. Мы приступим к санитарной очистке населённых пунктов», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля.

Он отметил, что если возникнет необходимость в экстренном вывозе, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить