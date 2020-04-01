Кадыров анонсировал полное закрытие въезда и выезда из Чечни
- © Саид Царнаев
- РИА Новости
«После 5 апреля въезд и выезд из республики как наземным, так и воздушным транспортом будут полностью остановлены, кроме продовольственных и медицинских перевозок. Мы приступим к санитарной очистке населённых пунктов», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля.
Он отметил, что если возникнет необходимость в экстренном вывозе, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.