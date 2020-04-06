Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах России
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.
По словам Мишустина, на прошлой неделе были зафиксированы случаи, когда власти ряда регионов закрывали административные границы и препятствовали проезду людей и транспорта на свою территорию.
Премьер отметил, что сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны и за выходные ситуация исправилась.
«Однако ещё раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — цитирует его Интерфакс.
По словам премьера, любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать мерам, введённым правительством и президентом.
Ранее Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.