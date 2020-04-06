Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимым перекрытие административных границ в регионах и призвал власти российских субъектов Федерации не путать региональные полномочия с федеральными.

Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, на прошлой неделе были зафиксированы случаи, когда власти ряда регионов закрывали административные границы и препятствовали проезду людей и транспорта на свою территорию.

Премьер отметил, что сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны и за выходные ситуация исправилась.

«Однако ещё раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — цитирует его Интерфакс.

По словам премьера, любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать мерам, введённым правительством и президентом.

Ранее Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.