Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимым перекрытие административных границ в регионах и призвал власти российских субъектов Федерации не путать региональные полномочия с федеральными.
Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами. 

По словам Мишустина, на прошлой неделе были зафиксированы случаи, когда власти ряда регионов закрывали административные границы и препятствовали проезду людей и транспорта на свою территорию.

Премьер отметил, что сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны и за выходные ситуация исправилась.

«Однако ещё раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — цитирует его Интерфакс.

По словам премьера, любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать мерам, введённым правительством и президентом.

Ранее Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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