В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в заявлении.

В документе также перечислен целый ряд исключений. В частности, ограничение не касается дипломатических работников МИД, россиян, проживающих на территории Калининградской области.

Ранее Мишустин призвал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.

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