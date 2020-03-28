В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в заявлении.

В документе также перечислен целый ряд исключений. В частности, ограничение не касается дипломатических работников МИД, россиян, проживающих на территории Калининградской области.

Ранее Мишустин призвал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.