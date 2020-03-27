Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
  • РИА Новости

Как напомнил глава правительства, следующая неделя по решению президента России Владимира Путина будет нерабочей. 

«В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — цитирует Мишустина ТАСС.

В столице в нерабочую неделю приостанавливается посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых. Закроется большинство торговых точек, будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эти ограничительные меры беспрецедентными в современной истории города.

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