Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.

По словам лидера Чеченской Республики, главу кабмина вводят «вводят в заблуждение» и «дают неправильную информацию» относительно ситуации в регионе.

«Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», — написал Кадыров в Telegram.

Глава региона отметил, что жителей других субъектов действительно не пускают на территорию Чечни. Такие меры, по словам Кадырова, направлены на борьбу с распространением COVID-19.

«Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — уточнил политик.

Ранее Мишустин призвал власти российских субъектов Федерации не путать региональные полномочия с федеральными.

1 апреля Кадыров заявил, что наземное и воздушное сообщение с республикой после 5 апреля будет полностью закрыто из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.