В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволит гражданам других стран подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося иного гражданства.

Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

«...законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», — говорится в пояснительной записке.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Также Калашников назвал «главное достоинство» проекта об упрощённом гражданстве.