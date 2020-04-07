В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
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Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.
«...законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», — говорится в пояснительной записке.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Также Калашников назвал «главное достоинство» проекта об упрощённом гражданстве.