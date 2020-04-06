Правительство ограничило закупки импортных огурцов и помидоров

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Российское правительство внесло огурцы и помидоры в перечень пищевых продуктов из иностранных государств, на которые действует ограничение по закупкам для государственных нужд.
Правительство ограничило закупки импортных огурцов и помидоров
  • © РИА Новости

В постановлении кабинета министров говорится: «Дополнить (перечень отдельных видов пищевых продуктов. — RT) позициями следующего содержания: огурцы, томаты (помидоры)».

В конце марта коллегия Евразийской экономической комиссии на фоне пандемии коронавируса решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.

Вывоз продуктов будет запрещён на период до 30 июня.

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