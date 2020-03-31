Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят до 30 июня

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Коллегия Евразийской экономической комиссии на фоне пандемии коронавируса решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.

Как говорится в заявлении комиссии, вывоз продуктов будет запрещён на период до 30 июня.

«Среди них репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дроблёные и недроблёные соевые бобы и семена подсолнечника», — указано в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Указывается, что решение вступит в силу через десять дней с момента его публикации на сайте ЕЭК.

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