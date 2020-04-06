В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин
- РИА Новости
«РКБ имени Г.Г. Куватова с 6 апреля временно закрыта на проведение карантинных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — приводит сообщение медучреждения РИА Новости.
У пяти сотрудников и двух пациентов диагностирована внебольничная пневмония, но COVID-19 пока не подтверждён.
«Они направлены в инфекционную больницу для дообследования на наличие коронавируса и лечение», — уточнили в больнице.
Персонал РКБ продолжит выполнять свою работу, однако приём пациентов приостановлен до завершения карантина.
Ранее городскую больницу Эжвинского района Коми закрыли на карантин из-за коронавируса. Число заразившихся в больнице достигло 55.
Также 3 апреля частично закрыли корпус Апатитско-Кировской городской больницы в Мурманской области из-за коронавируса у медработников.