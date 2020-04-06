В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин

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Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин
  • РИА Новости

«РКБ имени Г.Г. Куватова с 6 апреля временно закрыта на проведение карантинных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — приводит сообщение медучреждения РИА Новости.

У пяти сотрудников и двух пациентов диагностирована внебольничная пневмония, но COVID-19 пока не подтверждён.

«Они направлены в инфекционную больницу для дообследования на наличие коронавируса и лечение», — уточнили в больнице.

Персонал РКБ продолжит выполнять свою работу, однако приём пациентов приостановлен до завершения карантина.

Ранее городскую больницу Эжвинского района Коми закрыли на карантин из-за коронавируса. Число заразившихся в больнице достигло 55.

Также 3 апреля частично закрыли корпус Апатитско-Кировской городской больницы в Мурманской области из-за коронавируса у медработников.

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