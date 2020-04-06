В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

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Руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, во сколько обойдётся проведение теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 на дому.
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Как она отметила в эфире «Россия 24», сам анализ обойдётся в 1250 рублей. При этом она подчеркнула, что данная сумма не включает в себя стоимость выезда медицинского персонала.

«Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что сдать анализ можно по желанию и без назначения врача.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал в беседе с НСН тестирование на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.

6 апреля стало известно, что биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре первый российский экспресс-тест, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз», который должен быстро выявлять коронавирусную инфекцию COVID-19.

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