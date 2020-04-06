Три человека пострадали в результате стрельбы под Тюменью

В результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.

По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, после чего завязался словесный конфликт, закончившийся стрельбой.

Позднее суд в Рязанской области принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве пяти человек.