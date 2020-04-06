Три человека пострадали в результате стрельбы под Тюменью
«Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, после чего завязался словесный конфликт, закончившийся стрельбой.
Позднее суд в Рязанской области принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве пяти человек.