Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

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Суд в Рязанской области принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве пяти человек.
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
  • © СК РФ/РИА Новости

Об этом сообщает СК России.

«В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в заявлении.

Уточняется, что материалы уголовного дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области.

Вместе с этим в ведомстве сообщили, что стали известны мотивы преступления.

«В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвёл выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной», — пишет СК.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, после чего завязался словесный конфликт, закончившийся стрельбой.

Подробнее о подозреваемом в убийстве — в материале RT.

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