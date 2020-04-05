Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
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Об этом сообщает СК России.
«В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в заявлении.
Уточняется, что материалы уголовного дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области.
Вместе с этим в ведомстве сообщили, что стали известны мотивы преступления.
«В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвёл выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной», — пишет СК.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек. По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание молодым людям, после чего завязался словесный конфликт, закончившийся стрельбой.
Подробнее о подозреваемом в убийстве — в материале RT.