В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

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В Тульской области местный житель открыл стрельбу по охотникам, а потом по прибывшим полицейским. Подозреваемый задержан.
В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как сообщили в Росгвардии, инцидент произошёл в Венёвском районе области.

«После этого мужчина закрылся в своём доме. В ходе переговоров он неоднократно угрожал сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

После операции СОБР 64-летний неоднократно судимый местный житель был задержан.

В феврале в Кургане мужчина выстрелил из окна жилого дома в автомобиль дорожно-постовой службы ГИБДД, один полицейский получил ранение.

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