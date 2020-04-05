В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
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- РИА Новости
Как сообщили в Росгвардии, инцидент произошёл в Венёвском районе области.
«После этого мужчина закрылся в своём доме. В ходе переговоров он неоднократно угрожал сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.
После операции СОБР 64-летний неоднократно судимый местный житель был задержан.
В феврале в Кургане мужчина выстрелил из окна жилого дома в автомобиль дорожно-постовой службы ГИБДД, один полицейский получил ранение.