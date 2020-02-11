В Кургане мужчина выстрелил из окна по автомобилю ДПС

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В Кургане мужчина выстрелил из окна жилого дома в автомобиль дорожно-постовой службы ГИБДД, в результате чего один полицейский получил ранение.
В Кургане мужчина выстрелил из окна по автомобилю ДПС
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Стрельба была произведена из пневматического пистолета.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что выстрел из окна лестничного проёма подъезда жилого дома произвёл ранее судимый молодой человек», — заявили в ведомстве.

Подозреваемого задержали вскоре после инцидента.

Отмечается, что следственные органы регионального управления СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти». 

Ранее портал vtomske.ru сообщал, что в Томске провели проверку после стрельбы в центре города.

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