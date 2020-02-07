В Томске рассказали о проверке после стрельбы в центре города

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Полиция проводит проверку после стрельбы возле стоматологический поликлиники № 1 на улице Гагарина в центре Томска.
В Томске рассказали о проверке после стрельбы в центре города
  • РИА Новости

Как передаёт портал vtomske.ru, сообщение о конфликте на улице Гагарина поступило в дежурную часть по Советскому району 7 февраля около 10:30.

«Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведённых мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что местный житель открыл стрельбу по рабочим, которые убирали снег с крыши стоматологической поликлиники.

Пострадавших нет.

В октябре 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.

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