В Госдуме оценили идею обязать магазины выдавать маски покупателям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина прокомментировала RT предложение Национального союза защиты прав потребителей принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.

По словам Саниной, в данном случае более реализуем сценарий, при котором люди будут заходить в магазин постепенно, соблюдая дистанцию.

Также она подчеркнула, что при входе в супермаркет нужно обязательно использовать дезинфицирующее средство.

«Перед тем как зайти в магазин и что-то в нём выбирать, человек должен продезинфицировать руки. Это то, что сегодня реально сделать, и это правильно. Потому что магазины, которые сейчас работают, они надевать перчатки на человека не смогут, маски тоже. Более того, сейчас этими средствами нужно обеспечить всех медиков прежде всего», — отметила депутат.

По её мнению, обязать владельца магазина закупать такую продукцию в огромных количествах «не очень реально».

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.