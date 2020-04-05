В Госдуме оценили идею обязать магазины выдавать маски покупателям

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина прокомментировала RT предложение Национального союза защиты прав потребителей принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
В Госдуме оценили идею обязать магазины выдавать маски покупателям
  • РИА Новости

По словам Саниной, в данном случае более реализуем сценарий, при котором люди будут заходить в магазин постепенно, соблюдая дистанцию.

Также она подчеркнула, что при входе в супермаркет нужно обязательно использовать дезинфицирующее средство.

«Перед тем как зайти в магазин и что-то в нём выбирать, человек должен продезинфицировать руки. Это то, что сегодня реально сделать, и это правильно. Потому что магазины, которые сейчас работают, они надевать перчатки на человека не смогут, маски тоже. Более того, сейчас этими средствами нужно обеспечить всех медиков прежде всего», — отметила депутат.

По её мнению, обязать владельца магазина закупать такую продукцию в огромных количествах «не очень реально».

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.

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