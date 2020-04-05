В Елатьме провели оперативное совещание по факту убийства пяти человек

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Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков провёл оперативное совещание в Елатьме, где вечером 4 апреля произошла стрельба с пятью погибшими.
В Елатьме провели оперативное совещание по факту убийства пяти человек
  • © СК РФ

Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора области Денис Арапов.

«Он провёл оперативное совещание с представителями местных органов власти по вопросам, касающимся этого инцидента. Необходимая организационная помощь со стороны местных властей семьям погибших будет оказана», — сказал он ТАСС.

Ранее СК опубликовал видео следственных действий с места убийства.

Стрельба произошла вечером 4 апреля в посёлке Елатьма (Рязанская область). По версии следствия, мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина вышел в подъезд с ружьём и открыл стрельбу по четырём мужчинам и женщине. Все они погибли на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый задержан.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов будет следить за ходом расследования.

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